Österreichs Speedfahrerinnen haben ihre frische Freundschaft mit Kvitfjell vertieft. Im zweiten Training für die für sie neue Weltcupabfahrt mischten mit Cornelia Hütter (2.), Mirjam Puchner (3.) und Christina Ager (4.) am Donnerstag erneut Österreicherinnen vorne mit. Ging die Bestzeit im ersten Training noch an die nun achtplatzierte Mikaela Shiffrin, so machte Speeddominatorin Sofia Goggia im zweiten Abdruck ernst. Nur Hütter lag, 0,81 Sek. zurück, unter der Sekundenmarke.

Nina Ortlieb, die Vortagesvierte, gab sich am zweiten und letzten Trainingstag mit Platz 21 (+2,13) zufrieden. Ramona Siebenhofer war als Zwölfte schneller als Stephanie Venier (14.) und Ariane Rädler (15.) oder auch Nicole Schmidhofer (40.) und Tamara Tippler (53.). Das Speedtriple in Norwegen startet am Freitag mit einem Super-G (10.30 Uhr/live ORF 1). Nach der Abfahrt am Samstag steht ein weiterer Super-G auf dem Programm. Danach findet im Speedmetier nur noch das Saisonfinale in Soldeu (Andorra) statt.