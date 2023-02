Die WM im größten Skigebiet Europas hat einmal mehr gezeigt, dass sportliche Großveranstaltungen in jene Regionen gehören, in denen man den Skisport auch im Alltag lebt. Infrastruktur, Pisten und Helfer lieferten spannende und faire Wettkämpfe. Meine anfängliche Skepsis bezüglich der für Damen und Herren unterschiedlichen Orte und Pisten in Méribel und Courchevel legte sich schnell. Die Rennen waren einer WM absolut würdig und vor allem bei den Technikevents der Herren sehr anspruchsvoll. Einziger Wermutstropfen: Der Parallel-Riesentorlauf, der in dieser wahrscheinlich zum letzten Mal durchgeführten Form erstmals ohne Probleme vonstattenging und so auch endlich sein volles Potenzial als Disziplin zeigte – aber wohl zu spät.