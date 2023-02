Vorab eines: Diese WM ist auch aus österreichischer Sicht viel spannender, als wir wohl alle erhoffen durften. Aber so ist es eben oft bei Großereignissen: Wenn die Erwartungen riesengroß sind, wird es schwierig, ihnen gerecht zu werden. Sind sie relativ gering, kann man unbeschwerter angreifen. Und die Leistungen, die unsere Frauen auf der durchaus schwierigen Piste in Super-G und vor allem in der Abfahrt gebracht haben, sind gewaltig. Die Silberne von Nina Ortlieb ist, wenn man die ganze Vorgeschichte kennt, eine enorme Leistung. Es mag aber helfen, dass man alles ausblenden kann, wenn man sich lange nicht sicher ist, ob man überhaupt dabei ist, ob man fit wird – und dann ist viel möglich. So oder so: Diese Silberne ist Gold wert. Und damit hat letztlich auch Papa