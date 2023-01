Sein Spitzname klingt an sich wenig ehrenvoll: „Kugelblitz“ nannte man Beat Feuz – und das hatte durchaus mit der Kombination aus (geringer) Körpergröße mit (höherem) Gewicht zu tun. Ihn, den Emmentaler, störte der Beiname nie, er assoziierte eher Tempo mit ihm. Feuz hatte keine Allüren und ging doch seinen Weg. Er war nie unfreundlich und doch nie anbiedernd. Und er fuhr Abfahrt so, wie es die wenigsten können: Mit einer Leichtigkeit, die alles einfach aussehen ließ. Und mit dem Eindruck, dass man so fit gar nicht sein müsse, um zu siegen.