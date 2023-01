Zur Halbzeit des Torlaufs in Adelboden führt Lucas Braathen (NOR) vor Loic Meillard (SUI) und Linus Strasser (GER). Manuel Feller (4.) und Marco Schwarz (6.) liegen unter den besten zehn Athleten. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr.

Der erste Durchgang des Männer-Slaloms von Adelboden im Ski-Weltcup hat eine norwegische Führung gebracht. Lucas Braathen nahm dem Schweizer Loic Meillard eine knappe halbe Sekunde ab, hinter dem Deutschen Linus Straßer (+0,60) lauert der Tiroler Manuel Feller (+0,82) als Vierter auf seinen nächsten Stockerlplatz in der laufenden alpinen Saison. ÖSV-Kollege Marco Schwarz (+1,16) kam auf Platz sechs.

Auch Johannes Strolz (+1,70), Michael Matt (+2,14), Fabio Gstrein (+2,53) und Adrian Pertl (+2,69) wollen im zweiten Durchgang ab 13.30 Uhr (live ORF 1) weiter nach vorne. Keine Rolle in der Entscheidung wird hingegen Henrik Kristoffersen spielen. Der in der Disziplin-Wertung führende Norweger, Gewinner des Nachtslaloms in Garmisch-Partenkirchen, handelte sich bei einem Fehler über vier Sekunden Rückstand ein und verpasste die Final-Qualifikation. Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich schied zum dritten Mal in diesem Winter aus.