Wenn die Gegenwart eine unerbittliche Wirklichkeit in die Welt schleudert, wird die Vergangenheit zum Rettungsanker. Die Erinnerung an Rosi Mittermaier küsst Bilder wach von einer vergangenen Zeit, als das rennmäßige Skifahren der Verklärung nahe stehende Heldinnen und Helden hervorbrachte. Die Deutsche, die als "Gold-Rosi" in die Sportgeschichte einging, war mehr als das, weil sie sich selbst zurücknahm. Sie versah den Ruhm mit einer von Liebenswürdigkeit gekennzeichneten, natürlichen Ausstrahlung. Man musste sie einfach mögen.