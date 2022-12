Im Interview nach dem Semmering-Slalom meinte Shiffrin, sie habe vor drei Jahren aufgehört, sich etwas zu wünschen. Damit spielte sie wohl auf den Tod ihres Vaters im Februar 2020 an. Dieser wurde durch einen häuslichen Unfall aus dem Leben gerissen. Er stürzte bei Handwerksarbeiten am Familienhaus in Colorado vom Dach und erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Er und der Ski-Star Shiffrin hatten eine sehr innige Beziehung zueinander.

Mittlerweile steht die US-Amerikanerin bei 80 Weltcupsiegen und ist nur noch zwei von der Rekordhalterin der Damen, Lindsey Vonn, entfernt. Zu Ingemar Stenmark (SWE) fehlen noch sechs Siege. Der Allzeit-Rekord des Schweden ist also noch in dieser Saison zu knacken.