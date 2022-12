Thomas Dressen beendete die Abfahrt in Gröden als 45. Das lag daran, dass er sich während der Fahrt eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen hat. Schon im Zielraum griff sich der fünffache Weltcup-Sieger an das Bein und humpelte durch den Schnee. Damit verpasst er die weiteren Rennen in Gröden sowie die Rennen in Bormio, die am 28. und 29. Dezember stattfinden. Im Jänner möchte er wieder in den Weltcup einsteigen.