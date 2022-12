Der Weltcup der Frauen gastiert in Villach für zwei Springen. Was war notwendig, um das Event nach Kärnten zu bringen?

Dieter Mörtl: Zuerst muss man einen Antrag beim ÖSV stellen. Dieser Antrag wurde dann einstimmig in der Präsidenten-Konferenz des ÖSV angenommen, daher haben wir jetzt das Springen in Villach.