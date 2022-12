Es ist eine besondere Woche, die heuer auf der Saslong im Grödnertal zelebriert wird: Es steht immerhin schon das 100. Weltcuprennen auf der Strecke an, das hätte eigentlich die klassische Herren-Abfahrt am Samstag sein sollen, weil man aber ein Rennen (Beaver Creek) am Donnerstag übernommen hat, ist es nun schon der Super-G am Freitag.

100 Rennen, da sollte man eigentlich meinen, dass es kaum mehr ein Geheimnis auf der Strecke geben sollte, die schon 1969 im Weltcup dabei war – und doch ist im Grödnertal alles anders. Auf kaum einer anderen Strecke sind Überraschungen so häufig wie hier und die Frage, was man eigentlich braucht, um auf der Saslong schnell zu sein, bringt sogar die Elite ins Grübeln.