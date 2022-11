Ski-Märchen in Killington! Wendy Holdener (29) aus der Schweiz hat endlich ihren ersten "echten" Weltcupsieg gefeiert. Je 15 Mal war sie bisher auf Rang zwei und drei gelandet, jetzt steht sie erstmals in einem Slalom ganz oben! Und auch Anna Swenn-Larsson aus Schweden feiert ihren ersten Weltcup-Einzelsieg, denn sie kommt zeitgleich mit Holdener ins Ziel.

Holdener gewann zwar schon Gold bei den Olympischen Spielen in der Mannschaft 2018 und wurde Weltmeisterin in der Kombination 2017 und 2019). Im Weltcup gewann sie zwei Kombinationen und ein Parallelrennen, in den klassischen Disziplinen ist es aber ihr erster Sieg und damit eine echte Befreiung.

Die 31-jährige Schwedin war bisher sechs Mal auf dem Podest im Slalom und drei weitere Male bei Parallelrennen. Sie hat bisher zwei Weltcupsiege in Teambewerben mit der schwedischen Mannschaft gefeiert. 2021 zog sie sich einen Knöchelbruch zu und kehrte erst in dieser Saison wieder in den Weltcup zurück. Auch sie galt als einer der großen Pechvögel, denn 2020 vergab sie in Kranjska Gora mit mehr als einer Sekunden Vorsprung vier Tore vor dem Ziel den vermeintlich sicheren ersten Weltcupsieg. Das damalige Drama hier im Video. Jetzt hat es doch noch geklappt...

Truppe holt ersten Podestplatz für ÖSV-Damen

Für das ÖSV-Team gab es den ersten Podestplatz der Saison: Die Kärntnerin Katharina Truppe fuhr nach Rang acht in Lauf eins noch nach vor. Für die 26-Jährige war es der dritte dritte Platz im Weltcup nach Levi 2019 und Kranjska Gora 2020.

Für eine weitere positive Geschichte des zweiten Durchgangs sorgte Franziska Gritsch: Die Tirolerin stürmte mit Startnummer eins von Rang 30 auf Platz 8 vor. Katharina Liensberger, Dritte nach dem ersten Lauf, schied dagegen in der Entscheidung schon nach wenigen Toren aus.