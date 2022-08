Bei uns schmelzen die Gletscher dahin, liegen doch die Temperaturen in Europa nicht selten über 30 Grad plus. Ganz anders ist die Situation in Südamerika, wo sich die ÖSV-Speed-Herren auf den nächsten Winter vorbereiten. Bei minus elf Grad feilen die Speed-Gruppe eins um Vincent Kriechmayr in La Parva und die Speed-Gruppe zwei um Max Franz in Valle Nevada an der Riesentorlauf-Technik. "Wir sind seit einer Woche hier, haben genug Schnee, finden beste Bedingungen vor", berichtet Abfahrtscoach Werner Franz in Valle Nevada, "in den ersten Tagen stand der RTL im Mittelpunkt, nun forcieren wir den Super-G."