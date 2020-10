Facebook

Joachim Puchner © APA/BARBARA GINDL

Neues gibt es kurz vor dem Start des neuen Ski-Weltcups vom ORF zu berichten. An Stelle von Hans Knauß, der in Zukunft hinter dem Mikrofon Platz nehmen wird, schnallt sich Ex-ÖSV-Athlet Joachim Puchner die Skier wieder an. Der 33-jährige Salzburger, der 2017 seine aktive Karriere beendet hat, ist neuer Kamera-Fahrer.

Schon am kommenden Wochenende in Sölden wird Puchner erstmals mit der Kamera an den Start gehen. "Ich bin vor dem Weltcup-Auftakt ein paar Mal Skifahren gegangen und habe dabei ohne Mikro und Kamera das Kommentieren probiert. Das ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt", sagt Puchner.

Das ORF-Team für den kommenden Ski-Winter: