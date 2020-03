Nach dem Tod ihres Vaters nahm sich Mikaela Shiffrin eine unbefristete Auszeit. Nun kündigte die US-Amerikanerin in einem Video ihr Comeback an. Bereits in Aare will sie wieder an den Start gehen.

Shiffrin will kommende Woche wieder in den Weltcup einsteigen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ M. Engelbrecht)

Lange war es still um Skistar Mikaela Shiffrin. Nach dem Tod ihres Vaters Jeff nahm sich die US-Amerikanerin eine Auszeit vom alpinen Ski-Weltcup. Nun steht die Titelverteidigerin offenbar kurz vor einem Comeback. In einem Video auf Facebook und Instagram kündigte die 24-Jährige an, bereits in Aare wieder in den Weltcup einsteigen zu wollen. "Vielleicht ist es etwas, das mich dazu bringt, mich ihm (Anm.: meinem Vater) näher zu fühlen", sagte sie.

Seit dem Tod ihres Vaters hatte Shiffrin kein einziges Rennen mehr bestritten. Im Gesamtweltcup wurde sie in dieser Zeit von Federica Brignone überholt. Die Italienerin hält nach 30 Rennen bei 1.378 Punkten, Shiffrin liegt als Zweite 153 Zähler zurück.

In Aare stehen vom 12. bis 14. März ein Parallelslalom, ein Riesentorlauf und ein Slalom auf dem Programm. Shiffrin reiste bereits am Donnerstag an, um sich auf die wichtigen Rennen vorzubereiten. Große Erwartungen hat sie jedoch nicht. "Ich kann nicht versprechen, dass ich in der Lage sein werde anzutreten, wenn es dann soweit ist", schreibt sie auf Social Media. "Und ich habe eigentlich keine Erwartung. Ich hoffe, ein paar gute Schwünge zu fahren. Ich denke, das würde meinen Vater glücklich machen."