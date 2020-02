Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Freudenschrei für den Klagenfurter Markus Salcher nach seinem Super-G-Triumph in Russland © IPC/YURIYKIM

Auf Paraski-Ass Markus Salcher ist definitiv Verlass. „Der Sieg ist längst fällig“, lautete die Kampfansage des Klagenfurters nach seinen drei zweiten Plätzen en suite. Und prompt setzt der zweifache Paralympics-Champion von 2014 der Durststrecke ein Ende. Der Kärntner schnappte sich im Super-G beim Weltcup in Juzhno-Sakhalinsk (Russland) den langersehnten Triumph. Nach mehr als zwei Jahren – der letzte Erfolg gelang ihm am 11. Februar 2018 in der Abfahrt in Kanada – feiert der 28-Jährige wieder einen Weltcupsieg und stürzte somit den französischen Seriensieger Arthur Bauchet.