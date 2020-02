Facebook

Viktoria Rebensburg © AP

Viktoria Rebensburg war im Super-G in Garmisch-Partenkirchen schwer gestürzt, die Deutsche fuhr noch selbstständig ins Ziel und erklärte in Interviews: "Ich habe nur leichte Schmerzen, ich denke nicht, dass es etwas Schlimmeres ist." Eine Untersuchung von Teamarzt Manuel Köhne ergab jedoch: Tibiakopfimpressionfraktur und eine Innenbandüberdehnung im linken Knie. Eine Operation ist nicht nötig, aber Rebensburg muss sechs bis acht Wochen pausieren und fällt somit für dieses Saison aus.

Im Gesamtweltcup liegt die Abfahrtssiegerin vom Samstag auf Rang sieben, im Abfahrtsweltcup ist sie aktuell die Nummer fünf und im Super-G-Weltcup liegt sie auf Rang acht. “Es ist natürlich bitter, dass die Saison vorbei ist”, sagte Rebensburg, "aber ich habe noch einmal Glück im Unglück gehabt. Alle Bänder haben gehalten, und deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich nach der Rehabilitation wieder richtig schnell Skifahren kann.”

Auch für Goggia ist die Saison vorbei

Aber nicht nur Rebensburg, auch Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia dürfte sich bei ihrem Sturz schwer verletzt haben. Die Italienerin erlitt eine Speichenfraktur im linken Arm, die im Garmischer Krankenhaus operiert wurde. Auch für sie ist die Saison natürlich vorbei. Goggia liegt im Gesamtweltcup auf Rang acht.