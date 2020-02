Slalom-Asse trainieren am Weißensee"Selbsterzeugter Druck ist das Schlimmste"

Facebook

Marco Schwarz trainiert unter Anleitung von ÖSV-Slalom-Coach Marko Pfeifer (rechts) am Weißensee © Kopp

Die Ergebnisse der österreichischen Technik-Herren lassen in diesem Winter, dem ersten nach Marcel Hirscher, zu Wünschen übrig. Kein Wunder, dass die Kritik durch die Öffentlichkeit steigt. Die Fans verlangen mehr von Marco Schwarz, Michael Matt, Manuel Feller & Co. Derzeit bereiten sich die Aktiven am Weißensee auf den Slalom am Samstag, 8. Februar, und den Parallel-Riesentorlauf am 9. Februar in Chamonix vor. In Kärnten nahmen die Asse und Trainer Marko Pfeifer zur immer lauter werdenen Kritik Stellung.