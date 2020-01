Facebook

Philip Hoffmann war im RTL bei den Jugendspielen nicht zu schlagen © AP

Kärnten und die Olympischen Jugendspiele - das scheint zu passen. Einst hatte Marco Schwarz drei Goldende bei den Jugendspielen in Innsbruck geholt - und in Lausanne ist Philip Hoffmann aus Rothenthurn auf dem besten Weg, in dessen Fußstapfen zu treten. Am Montag holte er sich in Les Diablerets Gold im Riesentorlauf - und wie noch dazu: Der 17-Jährige hatte nach zwei Läufen 2,54 (!) Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Sandro Zurbrügg und 2,58 auf dessen Landsmann Luc Roduit. Der zweite Österreicher im Feld, der Schladminger Vincent Wieser, beendete das Rennen auf dem achten Platz.