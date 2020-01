Nicole Schmidhofer fuhr im ersten Training für die Damen-Weltcupabfahrt am Samstag in Altenmarkt-Zauchensee mit der zweitschnellsten Zeit durchs Ziel. Nur die Deutsche Kira Weidle war schneller.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicole Schmidhofer © GEPA pictures

Österreichs Mitfavoritin Nicole Schmidhofer hat sich im ersten Training für die Damen-Weltcupabfahrt am Samstag in Altenmarkt-Zauchensee nur einer Läuferin geschlagen geben müssen. 0,24 Sekunden hinter der Deutschen Kira Weidle belegte die Abfahrts-Weltcupsiegerin am Donnerstag auf der anspruchsvollen Kälberloch-Strecke Platz zwei. Drittschnellste war Super-G-Olympiasiegerin Ester Ledecka (CZE).

Schmidhofer hat aber noch Reserven, denn im ersten Training legte die Steirerin vor dem Ziel zwei Bremsschwünge ein. Zauchensee ist nach drei Jahren Pause dieses Wochenende erstmals seit 2017 wieder Weltcup-Gastgeber. Neben der Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr) steht auch noch eine Alpine Kombination mit Super-G und Slalom am Sonntag (9.15/11.45 Uhr) auf dem Programm. Alle Rennen sind live in ORF 1 zu sehen. Zuvor ist am Freitag noch ein weiteres Abfahrtstraining wieder um 11.45 Uhr eingeplant.

1. Abfahrtstraining in Zauchensee 1. Kira Weidle (GER) 1:48,81 Min.

2. Nicole Schmidhofer (AUT) +0,24 Sek.

3. Ester Lececka (CZE) 0,57

4. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,05

5. Joana Haehlen (SUI) 1,18

6. Niska Prufer (SUI) 1,27

7. Christine Scheyer (AUT) 1,32

8. Sofia Goggia (ITA) 1,35

9. Corinnen Suter (SUI) 1,36

10. Nicol Delago (ITA) 1,38

11. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,41



Weitere Österreicherinnen: 14. Nina Ortlieb 1,64; 15. Tamara Tippler 1,74; 17. Mirjam Puchner 2,02; 21. Elisabeth Reisinger 2,63; 22. Stephanie Venier 2,70; 26. Ricarda Haaser 3,13; 41. Rosina Schneeberger 3,96; 43. Nadine Fest 4,16; 60. Lisa Grill 31,69 (Sturz vor dem Ziel)

Steiler Starthang

Zweitschnellste Österreicherin im ersten Training war Christine Scheyer als Siebente. Die Vorarlbergerin hat vor drei Jahren auf wetterbedingt verkürzter Strecke überraschend die Zauchensee-Abfahrt gewonnen, gibt aber nach schwerer Knieverletzung in Zauchensee ihr Renn-Comeback. Diesmal wird zudem von ganz oben und damit dem steilen Starthang am Gamskogel losgefahren.

Im ersten Training mit dabei war auch die Slowakin Petra Vlhova, die nach dem zweiten Training entscheidet, ob sie neben Kombi auch die Abfahrt bestreitet. Ob Weltcup-Konkurrentin Mikaela Shiffrin in Salzburg zumindest in der Kombi antritt, hängt nach der jüngsten und deutlichen Niederlage zuletzt in Zagreb gegen Vlhova von der Slalom-Form der US-Amerikanerin ab und wird ebenfalls kurzfristig entschieden.