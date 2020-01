Der Verletzungsteufel hat wieder zugeschlagen: Christian Hirschbühl verletzte sich im Abschlusstraining für den Slalom in Zagreb beim Training in Lienz und fällt damit für das Rennen am Sonntag aus.

Christian Hirschbühl verletzte sich in Lienz und fällt für Zagreb aus © GEPA pictures

Der "Slalom-Jänner" begann für das österreichische Slalom-Team - nach der guten Nachricht von der Rückkehr von Manuel Feller - mit einem Schock: Denn am Tag vor dem Slalom in Zagreb verletzte sich Christian Hirschbühl am Samstag beim Abschlusstraining in Lienz. Der Vorarlberger fällt damit für das Rennen vom Sljeme aus. Das Positive: Läuft alles glatt, wird die Zwangspause kurz sein.

Das Video vom Sturz:

Christian Hirschbühl 🇦🇹 hat sich heute am Hochstein in Lienz verletzt und kann morgen in Zagreb nicht an den Start gehen. #getwellsoon @fisalpine pic.twitter.com/GUqaa7AEDW — Ski Austria Alpin Herren (@SkiAustria_Men) January 4, 2020

Hirschbühl zog sich am Hochstein eine starke Leistenzerrung und eine Adduktorenverletzung am rechte Bein zu. Aber er ist optimistisch, "obwohl das natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Verletzung ist. Ich hoffe, die Therapie in den nächsten Tagen zeigt Wirkung und ich kann schon in Madonna di Campiglio wieder an den Start gehen", sagte Hirschbühl.