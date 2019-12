Die in Gröden abgesagte Herren-Abfahrt wird schon am Freitag, 27. Dezember, in Bormio nachgeholt.

© APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Die Abfahrt aus Gröden wird nächsten Freitag (27. Dezember) in Bormio nachgeholt. Das gab der Skiweltverband (FIS) am Sonntag bekannt. Das Rennen soll im Gegensatz zur ohnehin geplanten Weltcup-Abfahrt am 28. Dezember nicht über die volle Distanz gehen. Das sei sonst zu anstrengend, hatte FIS-Rennchef Markus Waldner tags zuvor gesagt. Am Sonntag (29. Dezember) folgt in Bormio eine Kombination.