Damen-Weltcup St. Moritz soll für Tippler und Co. wieder Erfolgsort werden

In St. Moritz feierte Nici Schmidhofer ihren größten Einzelsieg - WM-Gold. Seither lief es im Nobelort nicht mehr ganz so perfekt. Sie will wieder in die Erfolgsspur. Tamara Tippler jagt ihren ersten Sieg, an dem Ort, an dem sie im Europacup erstmals auf dem Podest war.