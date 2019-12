Facebook

Versprechen für die Zukunft: Nadine Fest © APA/AFP/TIZIANA FABI

Die Kärntnerin Nadine Fest hat am Donnerstag bei den Ski-Europacuprennen in Kvitfjell (Norwegen) den Super-G für sich entschieden. Die 21-Jährige setzte sich 0,11 Sekunden vor der Schwedin Ida Dannewitz und 0,58 vor der Schweizerin Lindy Etzensperger durch.

Fest war bereits einige Male im Weltcup im Einsatz. So feierte die 21-jährige Villacherin am 27. Okotber 2017 beim Riesentorlauf von Sölden ihr Weltcup-Debüt. Ihre ersten Punkte in der Weltelite sammelte die zweifache Juniorenweltmeisterin vergangene Saison im Super-G von Crans Montana als Elfte.