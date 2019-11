Der Wintereinbruch macht auch den Skistars so richtig Appetit auf den Winter. Die beiden Slalom-Asse Marco Schwarz und Manuel Feller schossen sich auf der Reiteralm bei besten Bedingungen auf den Slalom-Auftakt in Levi ein. Dort wird auch Schwarz hinfliegen - schon am Freitag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marco Schwarz war beim Training auf der Reiteralm bestens gelaunt - bei besten Bedingungen © Aichner/ÖSV/KK

Wintereinbruch auf der Reiteralm - und schon sind die Skistars da! Kein Wunder, garantiert doch die Mannschaft in der Obersteiermark schon seit Jahren beste Bedingungen. Und für Marco Schwarz, der auf dem Weg zurück nach einem Kreuzbandriss fleißig trainiert, und Manuel Feller, der am Dienstag erstmals als "Jung-Papa" wieder auf Ski stieg, machte man Überstunden: Mit frischem Schnee und Depots wurden extra für die ÖSV-Asse Verhältnisse wie beim Auftakt in Levi in knapp zwei Wochen simuliert.