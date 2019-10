Analyse von Fritz Strobl"Blödsinn!": Strobl klar gegen Unkenrufe

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Am Sonntag beginnt im alpinen Skisport eine neue Zeitrechnung: Es ist das Jahr eins nach Marcel Hirscher und damit sind alle Karten neu gemischt. Einen Seriensieger wie ihn wird es vielleicht nie mehr wieder geben. Jedenfalls nicht mehr so schnell, da bin ich mir sicher. Und mit einer Hoffnung möchte ich auch gleich aufräumen: Ein Comeback von Marcel Hirscher halte ich für ausgeschlossen. Er hat mit dem Thema abgeschlossen - und das macht er ebenso gründlich, wie er zuvor seinen Sport betrieben hat. Was jetzt kommt?