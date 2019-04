Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christian Mitter ist Cheftrainer der norwegischen Ski-Nationalmannschaft © GEPA

Der Steirer Christian Mitter hat Norwegens Alpine in den vergangenen Saisonen als Cheftrainer von Rekord zu Rekord geführt, mehr Siege, Podeste und Medaillen eingefahren als je ein Trainer zuvor. Dank Namen wie Aksel Lund Svindal, Henrik Kristoffersen oder Kjetil Jansrud, aber auch dank des akribischen - und bekannt harten - Trainings und der intensiven Arbeit des gesamten Teams. Und doch ist bei weitem nicht alles eitel Wonne: Denn das norwegische Fernsehen "nrk" berichtet auf seiner Website über einen heftigen Beschwerdebrief des medizinischen Personals. In diesem Brief, der an die Verbandsspitze ging, werden schwere Vorwürfe gegen den Führungsstil des Steirers erhoben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.