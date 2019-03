Es ist die Frage, die er seit Wochen bei jedem Pressetermin gestellt bekommt, und die Ski-Star Marcel Hirscher auch am Sonntag in Soldeu nicht beantworten konnte. Aufhören oder weitermachen? Heute um 11 Uhr redet Marcel Hirscher über seine Zukunft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Marcel Hirscher © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Aufhören oder weitermachen? "Ich möchte das so schnell wie möglich entscheiden", sagte Marcel Hirscher zum Saisonende. Der achtfache Gesamt-Weltcup-Sieger freut sich jetzt erst einmal auf seine Familie und aufs private Skifahren. Heute um 11 Uhr redet der Ski-Superstar über seine Zukunft.

Diese Saison sei unter dem Zeichen "Plus-Saison" gestanden. "Grundsätzlich wäre letztes Jahr der perfekte Zeitpunkt zum Aufhören gewesen. Die Extrasaison hat noch einmal so gut funktioniert", erinnerte Hirscher an u.a. neun Siege im Weltcup und den WM-Titel im Slalom. Der Zeitpunkt zum Aufhören sei schon so oft perfekt gewesen, er hoffe, er verpasse ihn nicht. "Aber da ist die Freude am Rennfahren, ich mache das gern. Aber der ganze Wahnsinn drumherum, den mache ich nicht gern. Und es wird immer mehr."

Den ganzen Wahnsinn drumherum, den mache ich nicht gern. Und es wird immer mehr. Marcel Hirscher

Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass Marcel Hirscher heute seine Entscheidung bekanntgibt, denn es ist nur schwer vorstellbar, dass der 30-Jährige in den vergangenen 48 Stunden eine endgültige Entscheidung über seine sportliche Zukunft gefällt hat - aber um 11 Uhr erfahren wir mehr: