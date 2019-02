Bei ihrem vorletzten WM-Rennen ist US-Superstar Lindsey Vonn beim Super-G in Aare spektakulär zu Sturz gekommen.

In Aare

© GEPA pictures

Es hätte die große Abschiedstour von Ski-Superstar Lindsey Vonn werden sollen. Bei der WM in Aare wollte sie in zwei Rennen noch einmal zeigen, warum sie in den letzten Jahren zur besten Skifahrerin der Welt wurde.

Doch der Super-G, den Mikaela Shiffrin gewonnen hat, endete für die US-Amerikanerin mit einem Schock: Bei einem Sprung blieb sie im Tor hängen, kam spektakulär zu Sturz. Nach einer längeren Unterbrechung konnte die 34-Jährige aber selbst ins Ziel fahren. "Ich habe gekämpft und versucht Gas zu geben", sagte Vonn im ORF-Interview. "Ich habe eine Welle nicht genau gesehen, darum bin ich durch das Tor gesprungen."

Am Nachmittag ist eine Pressekonferenz mit Vonn angesetzt.

