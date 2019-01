Facebook

Aksel Lund Svindal wird das zweite Training für die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel am Donnerstag auslassen. Wie der norwegische Speed-Spezialist am Mittwoch bekannt gab, bereitet ihm sein rechtes Knie Probleme. Über seinen Antritt beim Super-G am Freitag sowie der Hahnenkammabfahrt am Samstag werde er nach einer medizinischen Untersuchung entscheiden.

Das erste Training am Dienstag hatte der 36-Jährige auf Platz 18 beendet.

