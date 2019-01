Kjetil Jansrud musste nach einer Trainingsfahrt auf der Streif operiert werden - nun ist für ihn sogar die alpine Ski-WM in Aare in Gefahr.

Da war es passiert: Kjetil Jansrud griff sich auf die Hand und brach das Training ab © GEPA pictures

Das erste Training auf der Streif brachte bereits das erste Opfer: Kjetil Jansrud war bei der Einfahrt Steilhang mit der Hand hängen geblieben und musste seine Trainingsfahrt abbrechen.

Der Norweger wurde zu Untersuchungen in das Krankenhaus gebracht - und dort stellte man schließlich zwei gebrochen Finger an der linken Hand fest. Der 33-Jährige wurde noch am selben Tag operiert.

Ein Start bei den Hahnenkamm-Rennen ist für Jansrud damit äußerst unwahrscheinlich bis unmöglich, heißt es aus dem norwegischen Team. Was die Verletzung für die anstehende Ski-WM in Aare (5. - 17. Februar 2019) bedeutet, ist noch unklar, wird weiter erklärt. Man werde den Heilungsverlauf der Verletzung abwarten, ein Fragezeichen stünde aber auf alle Fälle hinter einem Antreten des norwegischen Stars bei den Medaillen-Wettspielen in Schweden.

"Streif gegen Jansrud 1:0"

Der norwegische Skirennläufer postete auf Instagram ein Bild, das ihn in einem Krankenbett mit eingebundener Hand zeigt. Er schrieb dazu "Streif gegen Jansrud 1:0" und kündigte die baldige Rückkehr an.

"Hinweis für mich: Wenn du die Balance verlierst, versuch nicht, dich mit der Hand am Eis abzustützen. Sehr unglücklich, zwei gebrochene Knochen zu haben, aber ich bin in kürzester Zeit zurück", gab sich der 33-Jährige zwei Wochen vor Beginn der WM in Aare kämpferisch. In diesem Winter hat Jansrud im Super-G-Weltcup einen Sieg in Lake Louise gefeiert und war in Gröden Dritter geworden.