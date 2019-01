Facebook

Zwei Größen im alpinen Damenskisport: Lindsey Vonn (links) und Mikaela Shiffrin © AP

Das Bild am letzten Tag der alpinen Damen-Ski-Weltcuprennen in Cortina hatte starke Symbolkraft. Während Mikaela Shiffrin als Super-G-Siegerin strahlte, wirkte Lindsey Vonn nahe am sofortigen Rücktritt. Unter Tränen rang sie nach Worten, stellte ihre Landsfrau damit aber doch vielleicht ein letztes Mal in den Schatten.

"Es ist gut, dass eine andere Amerikanerin an der Spitze des Podiums steht", meinte die 34-jährige Vonn mit Blick auf die elf Jahre jüngere Shiffrin. Fast 15 Jahre lang hatte Vonn im Weltcup Sieg um Sieg gefeiert - in Cortina klangen ihre Worte schon sehr nach Abschied. Unterdessen schwang sich Shiffrin zur mit Abstand besten Skifahrerin der Gegenwart auf. In dieser Saison schaffte die Slalom-Queen auch den Sprung zur Seriensiegerin im Super-G - fast still und heimlich, jedenfalls ohne Drama.

Ski alpin: Lindsey Vonn: Bilder einer großen Karriere In unnachahmlichem Stil (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Noch als Lindsey Kildow mir ihrem späteren Ehemann Thomas Vonn, von dem sie sich 2011 wieder trennte (c) GEPA pictures/ Oskar Hoeher Ein Modell für die Fotografen (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Mit Aksel-Lund Svindal (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Ein glamouröses US-Skiduo: Lindsey und Julia Mancuso (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Olympisches Abfahrtsgold in Vancouver 2010 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Bittere Momente mit der schweren Verletzung bei der Ski-WM 2013 in Schladming (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Gewaltiges Aufsehen erregte die Beziehung mit Golf-Superstar Tiger Woods (c) GEPA pictures/ USA TODAY Sports Immer in Position (c) GEPA pictures/ XPB Images Mit ihrem Vierbeiner Lucy (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber Ein Bild aus früheren Tagen mit Liechensteins Marco Büchel (c) GEPA pictures/ Christian Walgram Neckisch (c) GEPA pictures/ Harald Steiner Elegant (c) GEPA pictures/ Mario Kneisl Erinnerungen an einstige Gefährtinnen: Maria Höfl-Riesch (links) und Anja Pärson (c) GEPA pictures/ Andreas Reichart Die erste große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup 2008 (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien Mit Österreichs Speed-Queen Renate Götschl (links) auf dem Siegerbild (c) GEPA pictures/ A. Panzenberger Mit Co-Weltcupsieger und US-Ski-Hero Bode Miller (c) GEPA pictures/ Hans Simonlehner Auch im Slalom machte sie gute Figur, es gab zwei Weltcupsiege (c) GEPA pictures/ Wolfgang Grebien WM-Gold 2009 in Val d`Isere (c) GEPA pictures/ Walter Luger Der 82. und letzte Weltcupsieg 2018 in Aare (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter Tränen in Cortina bei der Ankündigung des Abschieds (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 1/21

"Ich habe alles richtig gemacht", meinte Shiffrin nach ihrem 54. Weltcup-Sieg, nachdem sie auf die Abfahrten verzichtet und die Zeit in Trainingsstunden investiert hatte. "Es war ein sehr schwerer Super-G. Ich habe das Risiko sehr gut dosiert, weil ich mitbekommen habe, dass sehr viele Probleme gehabt haben." Von vier Events in dieser Disziplin hat Shiffrin nun drei gewonnen, beim Sieg der Slowenin Ilka Stuhec in Gröden stand Shiffrin nicht am Start.

Weltcupsieg praktisch sicher

Mit 1.494 Punkten und elf Siegen auf dem Konto wird ihr der dritte Weltcup-Gesamtsieg in Serie nicht mehr zu nehmen sein. Die im Ranking zweitplatzierte Slowakin Petra Vlhova hat schon 596 Zähler Rückstand. Auch der Rekord von 2.414 Punkten, den die Slowenin Tina Maze in der Saison 2012/13 aufgestellt hat, ist für Shiffrin nicht außer Reichweite.

Hinter Shiffrin und Tina Weirather fuhr am Sonntag Tamara Tippler auf Platz drei, somit durfte die Steirerin erstmals seit März 2016 wieder auf dem Treppchen stehen. "Das ist natürlich eine Genugtuung und Erleichterung", meinte sie. "Ich habe über Weihnachten sehr viel weitergebracht. Wir haben ein neues Material verwendet, das hat schon sehr viel Zeit gebraucht. In der letzten Zeit haben wir Abstimmungen gefunden, wo ich gemerkt habe, das funktioniert."

Der Erfolg gebe ihr das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. "Ich hoffe schon, dass ich jetzt bei der WM dabei bin", sagte die 27-Jährige. Zumindest für das Super-G-Team darf sich Tippler berechtigte Hoffnungen auf einen Start machen, schließlich stehen dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) in Aare dank Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer fünf Plätze in dieser Disziplin zu.

Die ÖSV-Bilanz in Cortina kann sich sehen lassen: zwei Siege dank Ramona Siebenhofer, dazu drei weitere Podestplätze bestätigen den positiven Trend in dieser Saison bei den rot-weiß-roten Speed-Damen. "Das ist ein Prozess, der mittlerweile seit sechs Jahren geht. Es hat auch viele Rückschläge gegeben", erklärte Speed-Chefcoach Roland Assinger. "Jetzt ist die Mannschaft dort, wo ich sie eigentlich haben wollte und wo sie sehr viele Früchte ernten kann. Das ist der Lohn harter Arbeit der letzten Jahre."