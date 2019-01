Facebook

Janine Flock © GEPA pictures

Die österreichischen Wintersportler machten den 18. Jänner 2019 zum Super-Freitag. Die rot-weiß-roten Athleten holten an diesem Tag vier Siege, darunter eine EM-Goldmedaille sowie einen dritten und einen vierten Platz bei Weltcupbewerben. Aber alles der Reihe nach.

Erster Sieg für Siebenhofer

Die Steirerin Ramona Siebenhofer feierte in der Weltcup-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo in ihrem 111. Rennen ihren ersten Sieg. Platz drei holte sich die Tirolerin Stephanie Vernier, hinter der der Slowenin Ilka Stuhec. Zwei Podestplätze also für die alpinen Damen, einen für die alpinen Herren.

Ramona Siebenhofer © GEPA pictures

Der Kärntner Marco Schwarz feierte in der Kombination von Wengen seinen zweiten Sieg im alpinen Ski-Weltcup, nach seinem Premieren-Erfolg am Neujahrstag beim City-Event in Oslo. Der 23-Jährige gewann vor den beiden Franzosen Victor Muffat-Jeandet und Alexis Pinturault.

Marco Schwarz Foto © GEPA pictures

In der nordischen Kombination zeigte erneut ein Steirer groß auf. Franz-Josef Rehrl sicherte sich in Chaux-Neuve seinen ersten Weltcupsieg. Der 25-jährige Ramsauer machte den besten Sprung und gab die Führung auch im 5-km-Langlauf nicht mehr her. Der Norweger Espen Björnstad und der Deutsche Fabian Rießle belegten die Plätze zwei und drei.

Franz-Josef-Rehrl Foto © APA/ÖSV/DERGANC

Bei der Heim-EM in Igls schlug Janine Flock zu. Die Tirolerin holte Gold im Skeleton. Es ist bereits die siebente EM-Medaille der 29-Jährigen. Die 29-Jährige setzte sich mit zweimal Laufbestzeit vor der Weltcup-Führenden Jelena Nikitina aus Russland und der Deutschen

Jacqueline Lölling durch - und schaffte damit ein Novum in ihrer

Karriere.

Janine Flock Foto © GEPA pictures

Etwas Pech hatte die ÖSV-Staffel im Biathlon. Felix Leitner, Simon Eder, Dominik Landertinger und Julian Eberhard hat beim Weltcup in Ruhpolding Rang vier belegt. Eberhard verlor den Zielsprint gegen den Franzosen Simon Desthieux knapp. Den Sieg sicherte sich Norwegen klar vor Deutschland.

Foto © GEPA pictures