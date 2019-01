Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unglaublich: Marcel Hirscher siegte auch im Slalom von Adelboden © AP

Da kann man einfach nur Applaudieren: Marcel Hirscher fuhr auch im Slalom vom zweiten Lauf mit einem Großangriff zum Sieg in Adelboden. Im Slalom griff der 29-Jährige nach Platz drei im ersten Lauf bei Schneefall voll an und fuhr so wieder zum Sieg, dem 67. seiner Laufbahn. Und damit sorgte er auch für einen neuen Weltrekord: Als erster Herr fuhr er in einem Weltcuport zum 16. Mal auf das Weltcup-Podest. Und auch der neunte Sieg an einem Weltcuport ist Rekord. Ganz nebenbei war es bereits der neunte Sieg in dieser Saison - im ganzen Vorjahr waren es 13 Siege.

HIER geht es zum Liveticker des Rennens zum Nachlesen

Wieder nicht ins Ziel kam Marco Schwarz, der wie schon in Zagreb nach Halbzeitführung ausschied. Und so kam der Franzose Clement Noel (+0,50 Sek.) sensationell auf Rang zwei, für den Norweger Henrik Kristoffersen blieb nur Platz drei.

'More exquisite technical skiing from @MarcelHirscher!'



World Cup win No. 67! pic.twitter.com/YyjvByTO9Q — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 13. Januar 2019

"Ich habe im zweiten Lauf schon gesehen, dass es anders ist, dass ich mehr machen kann. Und ich war wacher und aufgeweckter", meinte Hirscher, der sich in der Früh noch beklagt hatte, dass er am Vortag nach dem Sieg im Riesentorlauf praktisch keine Zeit zum Ausruhen hatte: "In einer anderen Sportart wäre das undenkbar!" Im zweiten aber hatte er wieder die alte Frische und auch das Vermögen, den Bedingungen mit Schneefall und Regen im Ziel zu trotzen: "Wir haben hier im Slalom immer Sauwetter. Und wir sehen alle wenig. Das macht es wirklich schwer!"

Nicht schwer genug für die Konkurrenz offenbar, den schon zum dritten Mal nach 2012 und 2018 holte sich Hirscher im Berner Oberland auch das "Double" für beide Siege an diesem Wochenende. Wiewohl er auch diesmal betonte: "Das war echt hart heute. Ich wusste, dass Clement führte und dass hinter mir noch Henrik und Marco in der Form seines Lebens kommen. Ich wusste, dass ich hundert Prozent geben muss!"

Alleiniger ÖSV-Rekordhalter: Alle 66 Weltcup-Siege von Marcel Hirscher zum Durchklicken 13.12. 2009: RTL in Val d'Isere (c) AP (ALESSANDRO TROVATI) 30.01. 2010: RTL in Kranjska Gora (c) GEPA pictures/ Doris Schlagbauer 12.12. 2010: Slalom in Val d'Isere (c) dapd (Giovanni Auletta) 4.12. 2011: RTL in Beaver Creek (c) dapd (Alessandro Trovati) 19.12. 2011: Slalom in Alta Badia (c) dapd (Armando Trovati) 05.01. 2012: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 7.1. 2012: RTL in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 8.1. 2012: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER KLAUNZER) 24.1. 2012: Slalom in Schladming (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH) 18.2. 2012: RTL in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 19.2. 2012: Slalom in Bansko (c) EPA (GEORGI LICOVSKI) 17.3. 2012: RTL in Schladming (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL) 9.12. 2012: RTL in Val d'Isere (c) GEPA pictures/ Mathias Mandl 18.12. 2012: Slalom in Madonna di Campiglio (c) EPA (ETTORE FERRARI) 6.1. 2013: Slalom in Zagreb (c) EPA (ANTONIO BAT) 13.1. 2013: Slalom in Adelboden (c) EPA (PETER SCHNEIDER) 27.1. 2013: Slalom in Kitzbühel (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 29.1. 2013: City Event in Moskau (c) EPA (SERGEI ILNITSKY) 17.11. 2013: Slalom in Levi (c) AP (Markku Ulander) 14.12. 2013: RTL in Val d'Isere (c) AP (Giovanni Auletta) 22.12. 2013: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 12.1. 2014: Slalom in Adelboden (c) AP (Giovanni Auletta) 16.3. 2014: Slalom in Lenzerheide (c) AP (Marco Trovati) 26.10. 2014: RTL in Sölden (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 12.12. 2014: RTL in Are (c) AP (Marcus Ericsson) 14.12. 2014: Slalom in Are (c) AP (Giovanni Auletta) 21.12. 2014: RTL in Alta Badia (c) APA/EPA/ETTORE FERRARI (ETTORE FERRARI) 6.1. 2015: Slalom in Zagreb (c) AP (Giovanni Auletta) 10.1. 2015: RTL in Adelboden (c) APA/EPA/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 1.3. 2015: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) GEPA pictures/ Thomas Bachun 22.3. 2015: Slalom in Meribel (c) GEPA pictures/ Harald Steiner 5.12. 2015: Super G in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 6.12. 2015: RTL in Beaver Creek (c) AP (Nathan Bilow) 12.12. 2015: RTL in Val d'Isere (c) AP (Pier Marco Tacca) 20.12. 2015: RTL in Alta Badia (c) APA/AFP/OLIVIER MORIN (OLIVIER MORIN) 6.1. 2016: Slalom in Santa Caterina Valfurva (c) AP (Pontus Lundahl) 23.2. 2016: City Event in Stockholm (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC/AFP) 5.3. 2016: RTL in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 6.3. 2016: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 13.11. 2016: Slalom in Levi (c) APA/AFP/Lehtikuva/MARTTI KAINULAINEN (MARTTI KAINULAINEN) 18.12. 2016: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 22.1. 2017: Slalom in Kitzbühel (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 29.1. 2017: RTL in Garmisch (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE) 4.3. 2017: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Marco Trovati) 18.3. 2017: RTL in Aspen (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT) 3.12. 2017: RTL in Beaver Creek (c) AP (John Locher) 10.12. 2017: Slalom in Val d'Isere (c) AP (Alessandro Trovati) 17.12. 2017: RTL in Alta Badia (c) AP (Alessandro Trovati) 22.12. 2017: Slalom in Madonna di Campiglio (c) AP (Alessandro Trovati) 4.1. 2018: Slalom in Zagreb (c) APA/AFP/- (-) 6.1. 2018: RTL in Adelboden (c) APA/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER (PETER SCHNEIDER) 7.1. 2018: Slalom in Adelboden APA 14.1. 2018: Slalom in Wengen (c) APA/AFP/FABRICE COFFRINI (FABRICE COFFRINI) 23.1. 2018: Slalom in Schladming (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU) 28.1. 2018: RTL in Garmisch Partenkirchen (c) APA/dpa/Stephan Jansen (Stephan Jansen) 3.3. 2018: RTL in Kranjska Gora (c) AP (Alessandro Trovati) 4.3. 2018: Slalom in Kranjska Gora (c) APA/AFP/JURE MAKOVEC (JURE MAKOVEC) 17.3. 2018: RTL in Are (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND) 18.11. 2018: Slalom in Levi (c) AP (Gabriele Facciotti) 2.12.2018: Riesentorlauf in Zagreb AP 8.12. 2018: RTL in Val d'Isere (c) APA/AFP/JEFF PACHOUD (JEFF PACHOUD) 16.12. 2018: RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 17.12. 2018: Parallel-RTL in Alta Badia (c) AP (Marco Trovati) 20.12.2018: Slalom in Saalbach APA/BARBARA GINDL 6.1.2018: Slalom in Zagreb AP 12.1.2018: Riesentorlauf in Adelboden AP 13.1.2018: Slalom in Adelboden KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 1/67

Schwarz nahm den Ausfall zur Kenntnis. "Die Nerven waren es nicht. Ich habe oben gut angefangen, über den Übergang wollte ich wieder rausnehmen, und dann ist es schon wieder passiert gewesen", sagte der Kärntner nach dem zweiten Lauf und versuchte das Positive mitnehmen. "Das Skifahren passt. Ich lasse mich nicht drausbringen. Ich fahre morgen nach Wengen und werde die Abfahrtstrainings mitfahren und am Freitag die Kombi. Dann folgt die Vorbereitung auf den Slalom."

Die weiteren Österreicher konnten sich im zweiten Lauf nicht wesentlich verbessern: Christian Hirschbühl fiel gar um neun Plätze zurück und wurde 21. - unmittelbar vor Marc Digruber und Johannes Strolz. Manuel Feller und Michael Matt waren schon in Lauf eins ausgeschieden.