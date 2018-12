Siege in allen Disziplinen Shiffrin schreibt mit Super-G-Sieg in Lake Louise Geschichte

Mikaela Shiffrin beweist, dass sie auch in den Speed-Disziplinen mit ihr zu rechnen ist. Das US-Amerikanische Technik-Ass fuhr beim Super-G in Lake Louise der Konkurrenz auf und davon und holte ihren ersten Sieg in dieser Disziplin. Ramona Siebenhofer verfehlt das Podest knapp.