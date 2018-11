Was für ein Pech: Die Salzburgerin Sabrina Maier muss die zweite Saison in Folge im Ski-Weltcup pausieren. Sie erlitt beim Training in Copper Mountain einen Unterschenkelbruch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sabrina Maier bei ihrem bisher letzten Weltcup-Einsatz im März 2017 © GEPAQ

Das darf ja gar nicht wahr sein: Im Vorjahr hatte Sabrina Maier im September bei der Saisonvorbereitung in Chile einen Kreuzband- und Meniskusriss erlitten, musste die gesamte Saison aussetzen. Jetzt, nur zwei Wochen vor dem ersten Renneinsatz, hatte sie wieder Pech: Die Salzburgerin zog sich beim Training in Copper Mountain einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wird erneut die gesamte Skisaison aussetzen müssen.

"So sehr habe ich mich auf die ersten Rennen seit langem gefreut, stattdessen wartet wieder ein Winter voll Reha auf mich. Schwer zu akzeptieren, aber doch mit dem Blick nach vorne gerichtet, muss ich sagen, dass ich mich erneut verletzt habe", schrieb die 24-jährige Saalbacherin auf Instagram.

Passiert ist dasganze beim Abfahrtstraining, wo sie im Zielbereich "blöd zu Sturz gekommen" sei, wie sie schrieb.Maier wurde bereits in der Steadman-Klinik in Vail operiert. Wohl kurz, nachdem sich auch Aksel Lund Svindal einer Operation am Daumen unterzogen hatte. Aber Maier will trotz des zweiten Jahres ohne Renneinsatz die Hoffnung nicht aufgeben: "Ich werde erneut Stärke beweisen und mich mit all meiner Energie zurückkämpfen. Ich habe Ziele vor Augen, für die es sich zu kämpfen lohnt und ich werde alles geben, um diese zu erreichen", gab sie sich kämpferisch.