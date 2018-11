Facebook

Gian-Luca Barandun © GEPA pictures

Der 24-jährige Schweizer Gian-Luca Barandun ist am Sonntag tödlich verunglückt. Am Sonntagvormittag kam es zu einem Unfall mit dem Gleitschirm. Der Schweizer soll kurz vor 11 Uhr von Ladir nach Schluein auf einem Schulungsflug unterwegs gewesen sein.

Der 24-Jährige gehörte dem Schweizer A-Kader an und war ein Hoffnungsträger in den Speed-Disziplinen. Bestes Weltcup-Ergebnis im Vorjahr: Platz 15 in der Laubernhorn-Abfahrt im Vorjahr. Einmal, bei der Kombination in Bormio 2017, landete Barandun als Neunter sogar unter den besten Zehn.

Swiss-Ski-Geschäftsführer Markus Wolf sagt: "Die Swiss-Ski Familie ist in dieser schweren Zeit in Gedanken bei der Trauerfamilie. Wir sprechen ihr unser herzlichstes Beileid aus."