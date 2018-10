Riesentorlauf als Schwachstelle 31 Monate warten die Damen auf Podestplatz

Seit 31 Monaten warten die ÖSV-Damen auf einen Stockerlplatz im Riesentorlauf. Auch in Sölden gelang der nicht. Nun liegen alles Hoffnungen auf dem Rennen am 24. November in Killington (USA). "Bis dahin verbessern wir uns weiter", versprechen Steffi Brunner & Co.