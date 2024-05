Conny Hütter kann auf ihre bis dato erfolgreichste Saison zurückblicken. So feierte die Steirerin im heurigen Jänner im Super-G von Zauchensee nicht nur ihren ersten Weltcupsieg auf heimischen Boden, sondern sicherte sich mit dem Triumph beim Weltcupfinale in Saalbach auch noch die Kristallkugel im Abfahrtsweltcup. Keine Frage, die Speed-Queen aus Kulmberg hat sich eine Auszeit redlich verdient. Und die genießt die 31-Jährige derzeit in der Wüste.

Genauer gesagt in Dubai, wo sich Hütter von der Sonne verwöhnen lässt. Einen Sonnenbrand will die Österreicherin aber vermeiden, schreibt sie doch unter ihren Urlaubsgruß „Noch immer unter dem Sonnenschirm“. Für die Steirerin heißt es derzeit´, die Batterien aufladen, wartet im kommenden Winter doch der Höhepunkt mit der Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach.