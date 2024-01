Charity-Auktion in Kitzbühel

Die besten Bilder: Viele Stars folgten dem Ruf von Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger hat am Donnerstagabend die Kitz-Society-Festspiele beim Stanglwirt in Going offiziell eröffnet. Der Anlass: Seine Klima-Charity-Auktion samt Dinner. Hier gibt es die besten Bilder.