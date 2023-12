In den unteren Rennklassen wie FIS- oder Europacup-Rennen, sind „Doppel“, also zwei Rennen derselben Disziplin an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, gang und gäbe. Seit Corona gehören sie auch im Weltcup wieder vermehrt zum Standardprogramm. Siehe vergangenes Wochenende: Zwei Riesentorläufe der Damen in Mont-Tremblant sowie zwei Abfahrten und ein Super-G der Herren in Beaver Creek. Es gibt vernünftige Gründe, die für Doppelaustragungen sprechen. Ich als Fahrerin war davon aber, ebenso wie jetzt als Zuschauerin, nicht begeistert.