Eder & Co. boten eine starke Leistung © GEPA pictures

Österreichs Herren-Staffel belegte zum Abschluss der Biathlon-Weltcup-Bewerbe in Hochfilzen den beachtlichen vierten Platz. Tobias Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger und Felix Leitner verloren 41,7 Sekunden auf das siegreiche schwedische Quartett. Rang zwei ging an Norwegen, Platz drei an Deutschland. Österreichs Damen-Staffel hatte am Vormittag Rang zehn belegt.

Vor allem der noch nicht einmal 22-jährige Leitner zeigte eine eindrucksvolle Leistung. Als Ersatzmann für den erkrankten Julian Eberhard kurzfristig eingesprungen, hielt er den russischen Schlussmann Alexander Loginow auf Distanz. Der Podestplatz war für Österreich möglich, Landertinger hatte als dritter Mann nach drei Liegend-Schießfehlern ein wenig den Anschluss verloren.