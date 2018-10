Facebook

Katrin Ofner © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mathias Mandl)

Bittere Nachrichten aus dem ÖSV-Lager. So hat sich Katrin Ofner bei einem Trainingssturz im schweizerischen Saas Fee einen Muskelabriss am Sitzbeinhöcker im rechten Oberschenkel zugezogen. Bei einer von Doktor Christian Fink im Sanatorium Hochrum vorgenommenen Operation wurde der Muskel mit zwei Ankern wieder am Sitzbeinhöcker fixiert. Die Steirerin wird erst Mitte Dezember wieder das Schneetraining aufnehmen können und damit die sechs Weltcuprennen vor Weihnachten verpassen.

"Ich habe bereits mit der Reha und dem Aufbautraining in der Sporttherapie Huber und Mair in Innsbruck begonnen. Sobald es die Verletzung zulässt, werde ich bei der Sportunion in Graz auch wieder das Konditionstraining aufnehmen. Ich werde am Weg zurück nichts überstürzen und erst dann in den Weltcup einsteigen, wenn ich wieder topfit bin und vorne mitfahren kann. Wann das sein wird, wird mir mein Körper sagen. Nachdem ich unmittelbar nach der Verletzung schon ein wenig niedergeschlagen war, bin ich jetzt wieder voll motiviert. Ich werde mit Sicherheit stark zurückkommen", richtet Ofner ihren Blick bereits wieder nach vorne.