Der Schweiß floss auf der Reiteralm schon in den Nachtstunden in Strömen. Gut 70 Pistenarbeiter rackerten mit voller Kraft gegen die fallende weiße Pracht und der Einsatz hat sich ausgezahlt. Zumindest das erste von zwei Weltcuprennen der Herren konnte gefahren werden. Der Sieg ging da an den Schweden Erik Mobärg, während die Damen bei Kaiserwetter zum Zusehen verdammt waren. Denn nach dem Einfahren war klar: Das Rennen von Katrin Ofner und Co. muss abgesagt werden. Der Neuschnee nagte so am Tempo, dass es für die wesentlich leichteren Damen gefährlich wurde. „Sie haben sehr fleißig gearbeitet und sie haben wirklich alles probiert“, sagte die Kobenzerin, „um über die Sprünge gut drüber kommen, war das Tempo für uns Damen leider gerade um eine Spur zu gering“.