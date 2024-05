In einer gerammelt vollen Hollgasse haben die Füchse ihre Chance auf das Halbfinale der Meisterliga gewahrt. Bruck/Trofaiach spielte vorne konzentriert und so konnten die Fivers ihre Schnelligkeit nur punktuell ausspielen. Ab der zehnten Minute setzten sich die Steirer auch dank Keeper Urh Brana etwas ab, lagen zur Pause 19:14 in Führung. Die Fivers fingen sich marginal und so offenbarte sich danach ein feiner Auftritt der kontrolliert spielenden und selbstbewussten Füchse. Wien versuchte es mit einer offensiven Deckung – vergebens. Das 35:31 war verdient.