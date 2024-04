Es war noch einmal laut in der Grazer Kabine nach dem Spiel in Traiskirchen. Aber zu hören war kein Jubel. Denn eigentlich hätte in der letzten Runde der Superliga alles für den UBSC Graz gespielt und mit einem Sieg wäre es noch Tabellenplatz drei geworden. „So eine saft- und kraftlose Leistung“, sagte Manager Michael Fuchs, „das war die schlechteste Leistung in dieser Saison“. Die 65:93-Pleite bedeutete letztlich Platz fünf statt Rang drei – und damit den Verlust des Heimrechts in einem fünften Spiel der Viertelfinalserie. Die müssen die Grazer nun gegen Wels bestreiten und nicht gegen St. Pölten.