Hoch über den Dächern der Grazer Altstadt griff Michael Wiederer in die Schale aus Plexiglas. Vier blaue Kugeln zog der Präsident des kontinentalen Handballverbandes (EHF) der Reihe nach heraus, loste das Halbfinale des European-League-Finales der Frauen aus. Ausgetragen wird das Final Four der zweithöchsten internationalen Frauenliga in Sichtweite des Schloßbergs: Am 11. Mai verleihen das rumänische Duell zwischen Gloria und Brăila sowie jenes zwischen Nantes (FRA) und Storhamar (NOR) dem Sportpark wieder einen internationalen Anstrich. Tags darauf steigt das Endspiel.