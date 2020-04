Facebook

Stattegg oder Wenn ich einmal groß bin, will ich zur EM © Bernd Gruber

Es hätte der Höhepunkt in der 18-jährigen Geschichte des „Bikeclub Giant Stattegg“ werden sollen – die Mountainbike-Cross-Country-Europameisterschaft der „Großen“ von 14. bis 17. Mai. Doch auch diese Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. In den ersten beiden Tagen nach der Absage hing OK-Chef Jürgen Pail nicht weniger als 15 Stunden am Telefon, um den EM-Zug zu stoppen. „Die Vorbereitungen waren voll im Gange. Die EM wäre ja auch live im Fernsehen übertragen worden. Dafür war auch schon der Regisseur bei uns, der bei den Olympischen Spielen in Tokio für die Mountainbike-Bewerbe verantwortlich zeichnet. Für Stattegg waren 24 bis 28 Kamerapositionen geplant“, gibt Pail Einblick in die Arbeit, die man kaum sieht.