Wenigzell ist am Donnerstag Etappenziel der Österreich-Radrundfahrt. Im Ortskern, der zwischen 12 und 22 Uhr für Autos gesperrt ist, gibt es ein vielfältiges Programm für die Zuschauer.

Die Österreich-Rundfahrt bewegt sich auf das Joglland zu © EXPA/ JFK

Die sechste Etappe der diesjährigen Österreich-Radrundfahrt führt die Radsportler am 12. Juli in das Joglland. Der Start der Steiermark-Etappe erfolgt um 11 Uhr in Knittelfeld, von dort fahren die Athleten durchs Mur- und Mürztal bis nach Allerheiligen.

