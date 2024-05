Das steirische Motorrad-Talent Julian Wieser ist gerade einmal elf Jahre alt, rast in diesem Sommer aber dennoch über den Red Bull Ring. Gemeinsam mit Lukas Schuller ist er der steirische Beitrag zur MiniGP-Austria-Serie, einem Bewerb, der jungen Talenten den Einstieg in den Motorradsport erleichtern soll. In der dritten Saison machen sich 40 Talente aus neun Nationen den Titel in drei Klassen untereinander aus. Der Startschuss erfolgt am 18. bis 19. Mai am Red Bull Ring in Spielberg.