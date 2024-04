Ganz ohne großen Erwartungen geht die 26-jährige Johanna Färber in die neue Weltcup-Saison im Bouldern. Am Freitag hebt die Grazerin mit dem Nationalteam nach China ab, von Montag bis Mittwoch findet in Keqiao der Wettkampf statt. „Bandscheibentechnisch geht es mir noch nicht wie früher, aber es ist alles wieder im Lot“, sagt Färber. Tatsächlich hat die Steirerin von September bis Dezember nicht richtig trainieren können, zu stark waren die Schmerzen. „Man merkt schon, dass ich drei Monate nichts gemacht habe“, sagt sie. Zusätzlich belastend: „Ich habe wegen der Schmerzen wahnsinnig schlecht geschlafen. Aber ich habe seit Jänner aufgeholt, was ich aufholen konnte.“